إعادة زرع أشجار الزيتون وخطة لزيادة الرقعة الزراعية بشمال سيناء

أعلنت الإدارة الزراعية بمنطقة «رمانة»، غرب بئر العبد في شمال سيناء، عن وضع خطة لإعادة زراعة أشجار الزيتون بالمزارع التي أضيرت في قري المدينة.

ووافق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على توفير 35 ألف شجرة زيتون لزراعتها في قري جنوب بئر العبد في المناطق التي تضررت بسبب الحرب علي الارهاب، فضلا عن القرى الجنوبية للظهير الصحراوى بتلك المناطق.

وقال المهندس ناصر محمد سليمان، مدير عام الإدارة الزراعية، إن فريق من الإدارة الزراعية والمسؤليين الحكومين تفقدوا القرى التى تضررت للعمل على إعادة زرع أشجار الزيتون من جديد.

ولفت إلى تكليف المهندسين الزراعيين بالإدارة الزراعية برمانة والوحدات الزراعية في القري المضارة بسرعة إنهاء الحصر طبقا لتعليمات مدير عام الإدارة الزراعية المهندس، ناصر محمد سليمان.

جاءهذا تنفيذا لتعليمات حكومية بزيادة الرقعة الزراعية التى تمتد من جنوب المدن إلى عمق الظهير الصحراوى، بهدف زيادة المساحات الخضراء والإستفادة من ترعة السلام، عبر خطة زراعية تستهدف مناطق بئر العبد ورمانة على مسار ترعه السلام.

كما تستهدف الخطة مناطق وسط سيناء «الحسنة ونخل» بخلق تجمعات تنموية زراعية، من خلال طرح الأراضي ليحصل كل مواطن على خمسة أفدنة زراعية لريها على مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة بحر البقر، هذا إلى جانب التوسع في الزراعات بمركز العريش على مياه الآبار السطحية التى تم أنشاءها بتلك المناطق.

وفى تصريح سابق، أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه من المخطط زراعة 100 ألف فدان علي مسار ترعه السلام، مشيرا إلى طرح 10 آلاف فدان علي مأخذ «4،5،6،7،8،9»، بنظام حق الانتفاع عن طريق الهيئة العامة للتنمية الزراعية، كما سيتم طرح 2500 فدان علي مأخذ «20 و 21 و22 و 25»، لتوزيعها على شباب الخريجين بواقع خمس أفدنة لكل خريج.