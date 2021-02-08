محافظ شمال سيناء يؤكد تحقيق الانضباط في الصيدليات لتقديم الخدمة

أكد اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ضرورة اعادة الانضباط فى الصيدليات، بهدف تقديم الخدمة اللائقة للمواطنين.

وأعلن المحافظ فى الاجتماع التنفيذى المصغر اليوم، بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد الهادى، نقيب الصيادلة، الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، الدكتورة أمل الخليلى مدير ادارة الصيدلة والدكتور مدير ادارة التفتيش الصيدلى، أن الصيدليات هى جزء من منظومة المنشآت الصحية التى يجب تحقيق الانضباط فيها لتقديم الخدمة اللائقة بالمواطنين.

وأشار إلى محاولة بعضها (خاصة الصيدليات) استغلال ظروف كورونا فى التلاعب بخدمة المواطنين ووجود أشياء مخالفة ، ويجب اتخاذ كل الاجراءات ضد أى مخالفة لأنها تتعلق بصحة المواطنين.

وطالب المحافظ مديرية الصحة ونقابة الصيادلة وادارة التفتيش الصيدلى، بتفعيل القانون، وإيجاد آلية عمل للصيدليات وتنظيم العمل بها فى حدود اللائحة ومنع الدخلاء على المهنة وعدم استغلال المواطنين، وأن يتم اعداد لائحة وعرضها على المحافظ باعتباره السلطة المختصة.

ولفت إلى تشديد الرقابة على جميع المنشآت الصحية بما فيها الصيدليات ومعامل التحاليل والعيادات والمستشفيات الخاصة، وأن يكون مع لجنة الرقابة عنصر أمنى وفرد من التموين الى جانب التفتيش الصيدلى أثناء المرور على الصيدليات والمنشآت الصحية لضبط المخالفات.

وسبق تشكيل لجنة للمرور على تلك المنشآت وتم ضبط العديد من المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها .وأكد المحافظ مجددا على عدم وجود نقص فى الصيادلة لوجود كلية للصيدلة والتصنيع الدوائى بجامعة سيناء والتى تخرج سنويا أعداد كبيرة من الصيادلة لسد العجز.

وأوضح أن تحركات مدير الصيدلية يجب ألا تقل عن 3 أشهر، وأن يكون مستوفيا لشروط النقابة، ومسددا للاشتراك بها.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة أنه تم بالفعيل تفعيل اللجنة والمرور على المنشآت الصحية، حيث وجدت اللجنة مخالفات فى عدد 84 منشأة صحية، معظمها من الصيدليات، وبمتابعتها أمكن تلافى المخالفات البسيطة بعدد 64 منشأة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع 14 منشأة لوجود مخالفات لايمكن تداركها.

وأشار الى أن المخالفات الجسيمة تمثلت فى وجود أدوية مهربة تباع فى بعض الصيدليات، وأدوية أخرى غير مصرع بتداولها أو منتهية الصلاحية، وأدوية غير موجودة فى عبواتها الأصلية، إلى جانب عدم وجود مدير في الصيدلية.