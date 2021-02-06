محافظ شمال سيناء: عجلة التنمية لم تتوقف لحظة رغم جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن عجلة التنمية لم تتوقف فى شتى القطاعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بالرغم من الظروف التى تمر بها البلاد، ما يؤكد إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية فى مواعيدها المحددة.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه، بأعضاء برلمان الشباب، اليوم، في حضور نواب مجلسي الشعب والشيوخ، أنه جارى الإعداد لتنفيذ أكبر مشروع للتنمية الزراعية بالمحافظة بزراعة 271 ألف فدانا فى التجمعات التنموية بوسط شمال سيناء، للاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، إلى جانب الاهتمام بالتنمية البشرية وتوفير المرافق الخدمية للمواطنين على مستوى المحافظة .

وأشار المحافظة الى أهمية البرنامج الرئاسى لتأهيل وإعداد الشباب للمناصب القيادية، مطالبا شباب المحافظة بالاستفادة منها واكتساب الخبرة من نواب المحافظة فى تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة ومناقشة كافة الموضوعات.

وشدد على دور الشباب فى نقل آراء ومشاكل أهالى قرى ومراكز ومدن وتجمعات المحافظة الى المسئولين للعمل على حلها، مشرا إلى تطوير ميناء العريش البحرى كميناء دولى تجارى وتوفير فرص عمل عديدة لأهالى المحافظة، إلى جانب دراسة إقامة ميناء خاص بالصيد ومزرعة سمكية فى الكيلو 17 غرب العريش، بخلاف منظومة محطات المياه التى تغطى مراكز ومدن المحافظة وغيرها من المشروعات التى تم افتتاحها والجارى تنفيذها لخدمة المواطنين.

واستمع المحافظ إلى مطالب الشباب وأهالى المحافظة، وأكد توفير احتياجات المناطق من مختلف السلع والغاز والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها، مشددا على إعادة الشىء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات المنفذة ، وأن يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل التنفيذ حرصا على المال العام.

وأكد كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة أن برلمان الشباب حرص على لقاء المحافظ لعرض مطالبه ومطالب الأهالى، مشيرا إلى مشاركة شباب المحافظة فى انتخابات نموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب التي تمت لأول مرة الكترونيا بسبب جائحة كورونا، حيث كان ترتيب المحافظة الرابع على مستوى الجمهورية من حيث الإقبال على الانتخابات الالكترونية.

وأضاف خالد مكاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة أن عدد أعضاء برلمان الشباب بشمال سيناء يبلغ 39 عضوًا من مختلف الإدارات الشبابية على مستوي المحافظة، بينهم 5 أعضاء على المقاعد الفردية للدائرة الأولى التى تضم إدارتى شباب العريش والشيخ زويد ، 6 أعضاء على المقاعد الفردية للدائرة الثانية التى تضم إدارتى شباب بئر العبد والحسنة ، و8 أعضاء على المقاعد الفردية للدائرة الثالثة التى تضم إدارة شباب رمانه، بالإضافه الى 20عضوا بالقائمة عن المحافظة.