حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يحب تكوين الصداقات ويتمكن من مواجهة التحديات بشكل كبير، وفي إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتنجح في القيام بحملة دعاية لصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.