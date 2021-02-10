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عمرو دياب يدعم طفلة كفيفة تعزف «يا أنا يا لأ»: «برافو» فيديو

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هبة أمين - محمود الرفاعي
02:04 م | الأربعاء 10 فبراير 2021
عمرو دياب

عمرو دياب

نشر النجم عمرو دياب مقطعاً مصوراً لطفلة كفيفة تُدعي «سارة» تقوم بعزف أغنية «يا أنا يا لأ» على آلة البيانو، عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

وحاز عزف سارة على إعجاب الهضبة الذي علق على الفيديو، قائلاً: «برافو يا سارة يا حبيبتي».

كلمات «يا أنا يا لأ»

أغنية «يا أنا يا لأ» هي هيد ألبومه الأخير الذي حمل الاسم نفسه، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيي.

كلمات الأغنية

 وتقول كلمات «يا أنا يا لأ»:-

خلينا ننبسط

من القلب الضحكة طالعة

والليلة معاك يا حبيبي معاك

الليلة الليلة والعة

يا أنا يا لاء

محدش تاني

ولا هتلاقي في نص حناني

ولا في أرق.

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مصادر: عمرو دياب يسعى للحصول على تأشيرة دبي الذهبية للإقامة