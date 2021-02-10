الموافقة على 85 طلبا لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا إن لجنت البت وافقت إجراءات التقنين لعدد 85 طلبا، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، حيث استوفى المخالفون جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، اليوم، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد الزاهد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء خالد مخلوف ممثلا لمديرية الأمن والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة في التعامل مع ملف تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.

وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي مساحة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.

كما تابع المحافظ أيضا موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينة، والأراضي التي تمت معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.

كما ناقش المحافظ التظلمات المقدمة من بعض المواطنين على أسعار البيع التي تم تقديرها بمعرفة لجنة البت لأراضى أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 .

وأكد المحافظ متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.