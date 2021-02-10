التماس القبول في «وظائف الضرائب» مستمر: «باقي 48 ساعة»

تنتهي وزارة المالية، بعد غدٍ الجمعة، من تلقي التماسات غير المقبولين في وظائف مصلحة الضرائب، لشغل 1700 وظيفة مأمور ضرائب، بعدما فتحت باب التقديم اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري، حيث أكد مصدر مسئول لـ«الوطن» إنه لن يتم تمديد المهلة الممنوحة لقبول الالتماسات، مشيراً إلى أن عدد من انطبقت عليهم الشروط كبير للغاية.

يمكن لغير المقبولين الطعن على القرار

وبموجب المهلة الممنوحة لغير المقبولين لإجراء المقابلة والاختبارات الإلكترونية، يمكن لهم الطعن على قرار لجان فحص الأوراق التي عللت رفضها لهؤلاء بعدم وضوح أوراقهم وعدم استيفائها بشكل كامل، علاوةً على وصول بعض هذه الأوراق تالفة وغير واضحة.

وبإمكان جميع المتقدمين الاستعلام عن الموقف من قبولهم من عدمه، عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب عبر الرابط (اضغط هنا).

عدة خطوات مهمة لتقديم الالتماس

وللراغبين في تقديم الالتماسات التسجيل بالرقم القومي عبر الرابط «eg.gov.mof.Jobs://https» ، حيث يتم إدخال الرقم القومي فقط لتقديم الالتماس، وينبغي على المتقدمين بهذه الالتماسات التحقق من استيفاء جميع شروط التقديم السابق الإعلان عنها، بمسابقة مصلحة الضرائب رقم 1 لسنة 2020، خصوصًا ما يتعلق بالمؤهل والتقدير والسن والمحافظة المتقدم إليها، والتأكد من تحميل المستندات بشكل ملائم يمكن استعادته، وأن تكون صورة بطاقة الرقم القومي لوجهي البطاقة لإثبات محل السكن في التاريخ المحدد بالإعلان.

وسبق أن وجَّه محمد معيط وزير المالية، بمراعاة أعلى درجات الدقة في إجراءات المفاضلة بين المتقدمين للتعاقد على الـ1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر حيث تتولى لجنة محايدة فحص هذه الالتماسات؛ بما يُسهم في ترشيح أفضل العناصر للعمل بمصلحة الضرائب؛ من أجل تعزيز الموارد البشرية.

كانت وزارة المالية، أعلنت في منتصف ديسمبر الماضي، حاجة مصلحة الضرائب المصرية لشغل 1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، بمسابقة مصلحة الضرائب المصرية رقم 1 لسنة 2020، قبل أن تعلن عن مسابقة أخرى لشغل 300 وظيفة ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، مطلع يناير الماضي.