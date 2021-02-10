التضامن: خطة متكاملة بـ10 وزارات للتدخلات الاجتماعية بقرى «حياة كريمة»

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة «حياة كريمة»، إنّ إدارة المبادرة لها شكل تنظيمي، من خلال لجنة مشكلة من رئيس الوزراء تعقد اجتماعات بصفة دورية، وتجتمع مرتين بشكل نصف أسبوعي، بخلاف اللجان المنبثقة منها التي تتابع البنية الأساسية أو التنمية الاقتصادية.

وأضاف عبدالفتاح، لـ«الوطن»، أنّ اللجنة الاجتماعية تنعقد اليوم الأربعاء بمقر وزارة التضامن، وبمشاركة أكثر من 10 وزارات، حيث يتضمن عملهم البعد الاجتماعي، مثل: «التربية والتعليم، الصحة، الهيئة العامة لتعليم الكبار، التعليم العالي، الزراعة، البيئة، الري»، وغيرها، لوضع خطة متكاملة للتدخلات الاجتماعية، لا تقتصر فقط على أعمال وزارة التضامن الاجتماعي.

العمل أول سنة في 51 مركزا بـ1443 قرية

ولفت مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن، إلى التوافق في اللجنة الرئيسية على العمل في أول سنة من المرحلة الثانية، بـ51 مركزا داخل 1443 قرية، تضم أكثر من 11 ألف عزبة وكفر ونجع، موضحا أنّ هناك محافظات بها 6 أو 5 أو 7 مراكز، وهناك تكليف رئاسي للحكومة بتطوير كل قرى ريف مصر خلال 3 سنوات.

وأوضح أنّه من أصل 51 مركزا، جرى استهداف 32 مركزا في محافظات الوجه القبلي، حيث تعطي المبادرة أولوية في السنة الأولى لمحافظات الوجه القبلي تحديدا، ففي محافظة أسوان استهدفت المبادرة مركزين، وفي الأقصر مركزين، وقنا 5 مراكز، وسوهاج 7، و7 آخرين في أسيوط، و5 في المنيا، و2 في بني سويف، و2 في الفيوم، وفي جنوب الجيزة جرى استهداف مركزين، وفي البحيرة 6 مراكز، ليتبقى 11 مركزا موزعين على باقي المحافظات.