توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: مائل للحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، وذلك بداية من غد الخميس حتى السبت المقبل، لافتة إلى استقرار حالة الطقس على مدار الأيام المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنّ الطقس سيكون دافئًا على القاهرة والوجه البحري والرياح المعتدلة، ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما سيكون مائلًا للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلًا خلال الأيام المقبلة سيكون باردًا على كافة الأنحاء، خاصة على القاهرة والوجه البحري، كما نصحت المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وتخفيف ملابسهم.

درجات الحرارة يوم الخميس 11 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 010.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 12 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 13 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.