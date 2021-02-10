ياسمين صبري تزور «أبو الريش».. تبرعات وهدايا و«سيلفي» مع الأطفال

زارت الفنانة ياسمين صبري، مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة، وحرصت على توزيع الهدايا على الأطفال المرضى بالمستشفى.

واستقبلت إدارة مستشفى أبو الريش، بقيادة الدكتورة منى الغمراوي مدير عام المستشفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والمسؤولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية، الفنانة ياسمين صبري، في الزيارة التي أعتبرت ترويجا إيجابيا ودعوة للمساهمة في دعم المستشفى.

أموال وهدايا

وقدمت الفنانة ياسمين صبري، تبرعًا ماليًا للمستشفى لدعمها في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، مبدية سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة.

ووزعت ياسمين صبري، الهدايا على الأطفال، وزارت في جولتها مقر المحاضرات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للأطفال لتوعيتهم وتوعية آبائهم بمرض السكر وكيفية التعامل معه، وكيفية تحسين الحالة النفسية للأطفال خلال مرحلة محاربتهم لذلك المرض، ودعمهم معنويا خلال رحلة العلاج.

وحرص عدد من الأطفال على التقاط صور تذكارية «سيلفي» مع ياسمين صبري، وعبروا عن سعادتهم لرؤيتها والتحدث معها وجهًا لوجه.

توجهت للعمل الخيري

وحرصت ياسمين صبري خلال الفترة الأخيرة على التوجه إلى العمل الخيري، منها لمستشفى سرطان الأطفال.

وعلقت ياسمين صبري بعد زيارتها للمستشفى 57357، عبر حسابها بموقع «انستجرام» بقولها: في كل مرة بزور فيها مستشفى 57357 بحس بقوة الأطفال الأبطال اللي بيحاربوا السرطان، قضيت يوم حلو أوي معاهم، شكراً إدارة المستشفى على الفرصة الجميلة دي، وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا.

كما حرصت ياسمين صبري على استضافة «سيدة المطر» بمنزلها، والتي تحدثت عنها بقولها: دائماً بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم، أنا سعيدة أني تعرفت على الحاجة نعمات عبدالحميد، سيدة المطر من السوشيال ميديا، وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها، ويشرفني تلبية كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها، كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة.