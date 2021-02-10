التحفظ على أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في حملة رقابية بأسوان

تحفظت إدارة التفتيش الصيدلي بأسوان، على كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر بقيمة إجمالية مليون جنيه، خلال حملة موسعة اليوم، لمتابعة المنشآت الطبية في المحافظة.

وكانت حملة مشتركة نفذتها إدارة التفتيش الصيدلي،اليوم، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك على مراكز بيع المستلزمات الطبية بدائرة مدينة أسوان تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد محمود، مدير إدارة الصيدلة بمديرة الصحة، أسفرت عن ضبط عدد 8060 عبوة دوائية تخضع للجدول الأول الملحق بقانون الصيدلة.

كما نجحت الحملة فى ضبط كمية من الأدوية والنباتات الطبية ومستخلصاتها ومكملات غذائية، وأعشاب طبية مغشوشة وغير مسجلة وتحمل إدعاءات طبية كاذبة، وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي مليون جنيه تقريبا، وجرى التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، وفي إطار خطة بنك الشفاء المصري لتجهيز ودعم أقسام العناية المركزة في المستشفيات الحكومية والجامعية داخل المحافظات الأكثر إحتياجاً وخاصة محافظات الصعيد، افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي والتي قام بتجهيزها بالكامل بنك الشفاء المصري فى وقت قياسى لتخدم 1.6 مليون نسمة من أهالى محافظة أسوان.

وتضم وحدة العناية أجهزة أساسية لكل سرير «أجهزة تنفس إصطناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة مضخة المحاليل ، وأجهزة سرنجة المحاليل»، بالإضافة إلى 10 أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيه المريض والممرض بكافة أوضاع العناية فضلاً عن أجهزة معاونة أخرى مثل «أجهزة شفط كهربائية ، وجهاز صدمات القلب ، ورسم قلب ومراتب هوائية» .