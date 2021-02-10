عادل عبدالغفار مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لـ«التعليم العالي»

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ندب الدكتور عادل عبدالغفار، أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، للعمل مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشغل الدكتور عادل عبد الغفار، منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي الأسبق، لوزارات «التربية والتعليم، البيئة، اولتموين والتجارة الداخلية»، وجامعة القاهرة، كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، ويرأس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي.

ويشارك عبدالغفار، كمحكم بلجان ترقية أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات العربية، إضافة للمناقشة والإشراف على العديد من الرسائل العلمية بعدد من الجامعات والمؤسسات الوطنية المصرية والعربية.

كما أثرى المكتبة الإعلامية العربية بعدد من المؤلفات والبحوث العلمية في مجالات الإعلام والاتصال السياسي والرأي العام، وحظي بتكريم وتقدير عديد من المؤسسات المصرية والعربية.