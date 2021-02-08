«التعليم العالي» تتيح للطلاب التقديم إلكترونيا للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه تيسيرًا على الطلاب الراغبين فى التقدم بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعي 2020-2021، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي cpnu-admission.edu.eg، فقد تقرر مدّ فترة رفع مستندات طلاب المعادلات حتى الساعة12 ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير.

مدّ فترة رفع مستندات طلاب المعادلات حتى 10 فبراير

وبينت وزارة التعليم العالي، أنَّه في حالة عدم توافر بعض المستندات المطلوبة عند التقدم يمكن الاستعاضة بتقديم إقرار موقع من الطالب وولي أمره باستيفاء المستندات المطلوبة قبل يوم 10 مارس المقبل.

جدير بالذكر، أنَّه تمّ فتح النظام على الموقع المحدد لمدة 3 أيام، اعتبارصا من يوم السبت الماضي 6 فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والذى يستمر حتى يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب.

كما يتمّ تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحًا من يوم الاثنين 15 فبراير الجاري.

ومن المقرر أنَّ يتمّ إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات في أيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتمّ إعلان النتيجة النهائية للطلاب، وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبراير الجاري.