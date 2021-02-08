التعليم العالي تكشف: مُحتالون ينصبون على الطلاب تحت ستار «دروس خصوصية»

ناشد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب وأولياء الأمور، توخي الحذر في التعامل مع الكيانات التعليمية التي تدعى انتسابها لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكدا أن للوزارة العديد من القنوات للاستفسار والاطلاع عن الكيانات التعليمية المعتمدة والمستوفية الاشتراطات والتراخيص اللازمة.

وبشأن المحتالين والنصابين الذي يدعون انتسابهم لمكاتب الوزارة والأعلى للجامعات، أوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن لجنة الضبطية القضائية تتابع من خلال لجنتها، جميع الاستفسارات والبلاغات تجاه أي شخص، مؤكدا أنه على الفور يتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، مشيرا أن أي اعتماد لأي شهادة يكون من خلال المجلس الأعلي للجامعات والوزارة فقط.

وأكد رئيس قطاع التعليم، أنه لا يوجد أي أشخاص مندوبين عنهم لذلك، مؤكدا أن هناك توجيهات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات التعليمية والمؤسسات الوهمية، وذلك حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى ضمان عدم التلاعب بهم.

التعليم العالي: لجنة الضبطية القضائية تتعامل مع المخالفات فورًا

وتابع أن لجنة الضبطية القضائية تعمل فور وردود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكيانات التعليمية الوهمية من خلال المداهمة والغلق والإحالة للنيابة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء كانت قوات الشرطة أو المحليات بشأن هذه الكيانات.

وفي سابق متصل، أعلنت اللجنة الخاصة بالضبطية القضائية ضبط أكثر من 205 كيانات وهمية، آخرها مداهمة أكاديمية (Romouz) بشارع السودان، ببرج البنك الأهلي الكويتي بمحافظة الجيزة، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.