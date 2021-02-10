مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها السعودي

أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات، لاستهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

وأكدت مصر مُجددًا تضامنها ووقوفها حكومة وشعبًا مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.