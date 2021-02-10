نائب محافظ سوهاج يلتقى فريق «صوتك مسموع» لبحث مقترحات المواطنين

في خطوة استباقية لإيجاد وسائل وآليات لمواجهة المعوقات قبل بدء العمل بالمشروع القومي لتنمية الريف المصري، اجتمع أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، مع أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بالمحافظة، ومديري إدارات خدمة المواطنين بمناطق المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري في مراكز دار السلام، والبلينا، وجرجا، وساقلتة، والمنشاة، وطما، والمراغة.

وناقش القاضي مع فريق «صوتك مسموع»، الاستعدادات اللازمة، ووضع آليات عمل مسبقة للتعامل مع المقترحات والشكاوى المقدمة من المواطنين خلال مراحل تنفيذ المشروع.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، وشريف أبو سحلي منسق وحدة " حياة كريمة"، ومسئولي مبادرة " صوتك مسموع" بديوان عام المحافظة، وعدد من مديري إدارات خدمة المواطنين بمراكز المحافظة.

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية إنشاء غرفة متابعة وتشكيل فرق العمل التي تتولى الإشراف والفحص والمتابعة لأي شكاوى أو مقترحات يقدمها المواطنين خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى ضرورة التعامل الفوري وتذليل المعوقات وحل كافة المشكلات الواردة من خلال التنسيق مع جميع القطاعات، والرد علي استفسارات وشكاوى المواطنين.

كما ناقش " القاضي " خلال الاجتماع آلية تنفيذ غرفة المتابعة وتشكيلها وأسلوب العمل والتنسيق داخلها، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية ودعم الحكومة لتنفيذ المشروع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بشأن الاستجابة السريعة والعمل على حل المعوقات وتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم اللازم؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع لصالح أهالي وأبناء المحافظة.