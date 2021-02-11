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حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:19 ص | الخميس 11 فبراير 2021
حظ برج العذراء اليوم

حظ برج العذراء اليوم

مولود برج العذراء شخص ذكي جدا، وحسّاس، وقائد ماهر، وحريص في كل الأمور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تراجع عطارد قد يتسبب في تأخير علاقات أو يجعلك ذلك مشحونا بالواجبات أو بالانفعالات وتنفعك قدرتك على تنظيم أفكارك.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

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