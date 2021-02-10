مدبولي: سنتدخل لمنع البناء غير المخطط لمنع تكرار سيناريو عمارة الدائري

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن ما حدث في عمارة الطريق الدائري المخالفة التي حدث بها الحريق، وكذا عمارة الإسكندرية التي حدث بها ميل خطير، موضحا أن ذلك يأتي في إطار ما سبق وأن أكدت وحذرت منه الدولة من عواقب البناء المخالف على الجميع، وأن أول المتضررين هم السكان أنفسهم، وهو ما حدث بالفعل، مشيرا إلى أن الدولة ستتدخل في البناء غير المخطط لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدا أنه لن تتم إزالة المباني ما دامت صالحة للسكن، ولكن ستحدث عمليات جراحية، ستسهم في تحسين معيشة قاطني تلك المناطق، وذلك عبر فتح شوارع لتيسير دخول وخروج السكان، وكذا توفير بيئة مناسبة للسكن.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع الكبير الذي بدأته الحكومة حاليا، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، منوها أنه سيتم من خلاله إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، لتوفير سكن حضاري لسكان المناطق العشوائية بهذه المدن، مشيرا إلى أن الدولة تحصر حاليا الأراضي الصالحة لهذا المشروع، سواء التابعة منها للجهات الحكومية، أو شركات قطاع الأعمال، وخلافه.