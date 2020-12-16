محافظ الغربية: نقلة حضارية في تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى

تفقد الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، والمهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المناطق العشوائية في مدينة المحلة الكبرى.

وتفقد المحافظ ومرافقاه شوارع منطقة سكة طنطا وعزبة خضر بحي ثان المحلة، وتابعوا أعمال وضع الانترلوك بالشوارع الجانبية، عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا لرؤية مصر 2030 بالقضاء على المناطق العشوائية غير المخططة.

وأشاد المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، بالأعمال الجارية في مدينة المحلة، وتوافر بالوعات لصرف الأمطار في جميع الشوارع، وسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية، مشيدا بدور محافظ الغربية ونائبه في متابعة إنهاء الأعمال على الوجه الأمثل.

من جانبه، أشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن مدينة المحلة الكبرى ستشهد نقلة حضارية عقب الانتهاء من تطوير مناطق «التوبة خلف مسجد المحجوب - منطقة الخبي - أبو القاسم - سكة طنطا وعزبة خضر»، بنهاية مارس المقبل؛ إذ رصفت الشوارع بطبقة الانترلوك، عقب تغيير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وجاري تغيير أعمدة الكهرباء بشكل كامل، في إطار اهتمام المحافظة بتوفير حياه آمنة وكريمة لأبناء مدينة المحلة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أن صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، قدم دعما يقدر بـ411 مليون جنيه لمحافظة الغربية؛ لتطوير مناطق «العجيزي- سيجر- السلخانة - قحافة - علي أغا» بطنطا، و«التوبة خلف مسجد المحجوب - الخبى - أبو القاسم- سكة طنطا - عزبة خضر» بالمحلة.

وأوضح نائب المحافظ أن نسب إنجاز أعمال مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق «التوبة خلف مسجد المحجوب - منطقة الخبي - أبو القاسم» بحي أول المحلة، بلغت 100% للصرف الصحي، و53% لشبكات مياه الشرب، وفي منطقة «سكة طنطا – عزبة خضر» بحي ثان المحلة بلغت نسبة الإنجاز 82% لشبكات المياه والشرب، و90% للصرف الصحي.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ ونائبه أعمال التطوير الجارية في مصنع تدوير القمامة بالمحلة، والمجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة.

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