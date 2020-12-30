صديق: نطرح 3 خيارات لسكان المناطق العشوائية عند التطوير

تشهد مناطق عشوائية عدة على مستوى محافظات الجمهورية، عدد من المشروعات التطويرية، للقضاء على العشوائية داخلها، ونقل سكانها إلى مناطق أخرى، تتجمل بالعمران، وتوفير حياة كريمة لهم، بعد سنوات من الإهمال.

ويعد صندوق تطوير العشوائيات، هو الجهة المختصة للقيام بذلك، وعليه يقوم الصندوق بعمل خطة، لدراسة المناطق العشوائية، ومعرفة الحلول المناسبة لها، وكيفية تنفيذ عملية التطوير.

وبعد عملية تحديد المنطقة العشوائية المراد تطويرها، تأتي مرحلة التفكير في البدائل التي سيقوم الصندوق بطرحها على السكان، حيث لا يلزم الصندوق السكان ببديل أو خيار واحد فقط، وذلك وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، خالد صديق.

حق المواطن في اختيار مسكنه

حيث أكد الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه عند تطوير منطقة عشوائية أو غير آمنة، يوفر الصندوق أكثر من بديل أو خيار لسكان المنطقة، كي يختار كل مواطن البديل المناسب له.

أما عن البدائل أو الخيارات التي يعرضها الصندوق، فهي تكون استجابة لطلبات السكان نفسهم، إذ يتواصل الصندوق مع سكان المنطقة المخطط تطويرها، كي يستمع إلى الحلول المناسبة والمرضية لهم، ومن ثم القيام بعمل استمارة، تتضمن كل مقترحات السكان، ومن ثم اختيار كل ساكن ما يناسبه من البدائل، بحسب «صديق».

وتتلخص البدائل أو الخيارات التي يطرحها الصندوق لسكان المناطق العشوائية المراد تطويرها، في دفع تعويض مناسب للسكان، إعطاء كل ساكن سكن بديل داخل واحدة من المدن الجديدة، التي تضم مشروعات سكنية خصصت لتكون سكنا بديلا لسكان المناطق العشوائية.

وأخيرا إعطاء السكان قيمة إيجارية للحصول على سكن مؤقت والرجوع للمنطقة مرة أخرى بعد الانتهاء من تطويرها، وفقا للرئيس التنفيذي للصندوق.

وأوضح «صديق» أن سبب نجاح الصندوق في تطوير العشوائيات، هو التواصل المستمر مع سكان تلك المناطق، قبل إخلائها للتطوير، وهو ما ساعد على بناء جدار ثقة بين المواطنين والمسؤولين.