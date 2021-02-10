بحوث الصحراء يواصل استكشاف خزانات المياه الجوفية بجنوب سيناء

أكد الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، أن المحطة التابعة لمركز بحوث الصحراء، تمثل دوراً هاماً في توفير الخدمات العلمية المتخصصة، من خلال الاستكشاف الجيوفيزيائى للكشف عن المياه الجوفية، وتحديد الأماكن المناسبة لحفر آبار المياه الجوفية، طبقاً لكمية ونوعية المياه.

وقال رئيس محطة البحوث، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إنه يجري تحديد مناطق الآبار باستخدام أحدث التقنيات العلمية، على يد نخبة من أفضل العلماء في مجال الاستكشاف الجيوفيزيائي.

وأوضح أنه يجري تقييم آبار المياه الجوفية وتحديد استراتيجية التشغيل الأمن للآبار، للحفاظ عليها من التملح والجفاف، وإجراء التحليل الكيميائي لعينات المياه والتربة، وتحديد مدى صلاحية المياه للأغراض المختلفة من شرب وزراعة أو الاستخدامات المنزلية.

وتابع رئيس المحطة أن المحطة البحثية تقوم أيضاً بتصميم وتركيب محطات تحلية المياه التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، بالتعاون مع المركز المصري لأبحاث تحلية المياه، بالإضافة إلى توفير أصناف معتمدة من شتلات الفاكهة والخضر والزينة، ذات جودة عالية، وتقديم الاستشارات الفنية للمشروعات الزراعية، سواء إنتاج حيواني أو زراعي.

وأشار «زغلول» إلى أن مساحة المحطة تبلغ 36 فداناً، وتمثل مدينة رأس سدر نحو 36% من مساحة الأراضي الزراعية بجنوب سيناء، وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة بالفاكهة 82% من إجمالي الزراعات بالمدينة، أي ما يعادل نحو 11 ألف و856 فداناً.

وأضاف رئيس محطة البحوث أن دور المحطة يتمثل أيضاً في تقدم الدعم الفني لنحو2750 مزارع ومستثمر، إضافة إلى دعم القرى السياحية، وتقديم نماذج زراعية متكاملة للأنشطة الزراعية المناسبة، طبقًا لظروف المياه والتربة والمناخ بمحافظة جنوب سيناء، وحصر المشكلات الزراعية والمجتمعية في نطاق المحافظة،ؤووضع الحلول المناسبة لها، من خلال الدراسات والبحوث الملائمة للظروف البيئية.