حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يغلب على مواليد برج الجدي طابع الجدية، فهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة، ويفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن اللقاءات الاجتماعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل المال واليوم مناسب لتحقيق أرباح وتحسن التدبير بشرط أن تعتني بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تفرح بما لديك وانظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء وحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.