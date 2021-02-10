ضبط 1800 طن مواد غذائية مغشوشة ومجهولة المصدر بالشرقية والقليوبية

نجحت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، في ضبط 1666.8 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي لزيوت طعام وسمن نباتي بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي ومنته الصلاحية، و100 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائي لكيماويات معالجة للصرف الصحي مغشوشة ومقلدة، و40.7 طن منتج نهائي لمواد غذائية وزيوت طعام وسمن نباتي مجهول المصدر وبدون فواتير (معد للتداول)، و36 ألف عبوة جيلي مغشوش ومُقلد ومنسوب إنتاجه لإحدى الشركات الوهمية (معد للتداول)، بعدد من المصانع والمخازن العشوائية بنطاق محافظتي الشرقية والقليوبية، وذلك عقب استهدافها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام.

وأسفرت المأمورية، عن ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المتهالكة من مخلفات المطاعم الكبرى، بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وضبط رئيس العمال وهو مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام والسمن النباتي، بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وضُبط بداخله عامل مقيم بدائرة المركز.

كما جرى ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الكيماويات المعالجة للصرف الصحي، بدائرة مركز بلبيس بالشرقية، وضبط المدير المسؤول وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الجيلي، بدائرة مركز القناطر الخيرية بالقليوبية، وضبط رئيس العمال وتبين إقامته بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.

وأسفرت المأمورية أيضا عن ضبط مخزن عشوائي غير مرخص للتداول والإتجار في زيوت الطعام والمواد الغذائية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وضبط مالكه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وضبط مصنع بدون ترخيص للتعبئة والإتجار في التوابل ومكسبات الطعم، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وضبط بداخله عامل مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

كما جرى ضبط مؤسسة بدون ترخيص لتجارة وصناعة المواد الغذائية، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وضبط المدير المسؤول وهو مقيم بدائرة القسم، وضبط شركة لتجارة المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وضبط المدير المسؤول وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، وضبط سرجة للزيوت، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وضبط المدير المسؤول وهو مقيم بدائرة القسم.