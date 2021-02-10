مستشفى سيدي سالم المركزي يستقبل 7 ماكينات غسيل كلوي

استقبل مستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، 7 ماكينات غسيل كلوي جديدة، قبل قليل، وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وأكد مدير المستشفى، الدكتور صلاح زغلول، أن عدد ماكينات الغسيل الكلوي، وصل إلى 51 ماكينة، لخدمة المرضى من أبناء مركز سيدي سالم والمراكز والمحافظات المجاورة.

كما أعلن مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، عن تشغيل وحدة العناية المركزة بالمستشفى، بطاقة 10 أسرة عناية مجهزة بكافة المعدات والمستلزمات الطبية، لتقديم الخدمه الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وذلك منذ أيام.

وقال مدير المستشفى إن تحويل الحالات للعناية المركزة، يتم بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، مقدماً الشكر للدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي.

يذكر أنه جرى افتتاح عيادة أمراض الكلى بالمستشفى، تحت إشراف فريق طبي متخصص في نوفمبر الماضي، حيث تُعد عيادة أمراض الكلى الجديدة ثاني عيادة تخصصية في مجالها، ويجرى العمل فيها أيام السبت والاثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وتشمل الكشف المبكر عن أمراض الكلى، بهدف منع وصول المريض لمرحلة الفشل الكلوي.

وقال «زغلول» إن العيادات التخصصية تأتي ضمن خطة التطوير التي تجرى بالمستشفى، إذ جرى افتتاح عيادة التغذية العلاجية، وهي أولى العيادات التخصصية بالمستشفى، كما جرى افتتاح أول عيادة متخصصة للتغذية العلاجية على مستوى المحافظة، بإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز عبد الرحيم، اخصائي التغذية، وعضو الزمالة المصرية في التغذية العلاجية.