افتتاح عيادة أمراض الكلى في مستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ

أعلن الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي في كفر الشيخ، افتتاح عيادة أمراض الكلى، تحت إشراف فريق طبي متخصص.

وأكد مدير المستشفى، في بيان له، أن عيادة أمراض الكلى الجديدة، تعد ثاني عيادة تخصصي في مجالها جرى افتتاحها، ويجرى العمل فيها أيام السبت، والاثنين، والثلاثاء، والخميس، من كل أسبوع، وتشمل الكشف المبكر عن أمراض الكلى بهدف منع وصول المريض لمرحلة الفشل الكلوي.

وقال "زغلول"، إن العيادات التخصصية تأتي ضمن خطة التطوير التي تجرى بالمستشفى، إذ جرى افتتاح عيادة التغذية العلاجية، وهي أولى العيادات التخصصية بالمستشفى.

وفي وقت سابق، تم افتتاح أول عيادة متخصصة للتغذية العلاجية، على مستوى المحافظة، بإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز عبد الرحيم، أخصائي التغذية، وعضو الزمالة المصرية في التغذية العلاجية.

وأضاف مدير المستشفى، أن عيادة التغذية العلاجية هي أول عيادة متخصصة على مستوى المحافظة، وتعمل يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وتقدم خدماتها للكبار والأطفال الذين يعانون من أمراض الفشل الكلوي، قبل وبعد دخول مرحلة الغسيل الكلوي، وأمراض الكبد المزمنة مثل "التليف الكبدي، والتشمع الكبدي، وأمراض التمثيل الغذائي"، كما تعالج أمراض الروماتيزم مثل "الذئبة الحمراء، والروماتيد"، بالإضافة إلى أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، ونسبة الدهون في الدم.

وأوضح "زغلول"، أن العيادة تعالج أمراض الغدد الصماء، مثل "البول السكري"، وغيرها وحالات الأورام المختلفة سواء التي تخضع للعلاج الجراحي أو الكيماوي، فضلاً عن علاج حالات اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التهاب القولون التقرحي، وحساسية "الجلوتين" والطعام.

وتابع، أن العيادة تعالج أمراض سوء الامتصاص الوراثي، وحالات سوء الامتصاص، الناتج عن الاستئصال الجراحي لجزء من أجزاء الجهاز الهضمي.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتح مؤخرًا وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى سيدي سالم المركزي، والمقامة بالمشاركة المجتمعية، من خلال تبرع أبناء إحدى الأسر في مركز سيدي سالم.