«تويوتا» تعود لأمجادها بعد 5 سنوات وتحصد لقب الأعلى مبيعا في العالم

ظلت شركة صناعة السيارات اليابانية الرائدة «تويوتا»، الأولى في اليابان، هي المسيطرة الوحيدة على مبيعات السيارات الأكبر في العالم، وكل عام كانت تحصل على لقب الشركة الأعلى مبيعا في العالم.

ولكن في عام 2015، توقفت «تويوتا» عن حصد هذا اللقب، وسيطرت شركات أخرى عليه، وأهمها مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية، ولكن في «عام نكسة مبيعات السيارات» في 2020، والانخفاض الشديد في المبيعات جراء فيروس كورونا، استطاعت «تويوتا» حصد اللقب من جديد.

وتجاوزت «تويوتا» شركة «فولكس فاجن» لتصبح صانع السيارات الأكثر مبيعًا في العالم، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها شركة صناعة السيارات اليابانية زمام الأمور منذ خمس سنوات، وذلك بفضل المبيعات القوية في الصين والولايات المتحدة.

وأعلنت شركة تويوتا، عن بيع 9.52 مليون سيارة جديدة في عام 2020، بانخفاض 11.3٪ عن العام السابق، حيث قالت الشركة اليابانية، إنه عندما نضيف مبيعات «سوبارو»، التي أصبحت شركة تابعة لـ«تويوتا» بمجموعة أسهم في عام 2020، سيصل الرقم إلى 10.4 مليون وحدة.

وبسبب انتشار فيروس كورونا، تراجعت مبيعات مجموعة «تويوتا» بمقدار النصف تقريبًا في أبريل الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه.

لكن الشركة تمكنت بعد ذلك من التعافي السريع للمبيعات، لا سيما في الصين، التي تعافت بسرعة من فيروس «كورونا» الذي ضربها في بداية يناير من 2020، بعد إغلاق صارم استمر طويلا.

وباعت «تويوتا» 987.700 سيارة في ديسمبر، بزيادة 8.9٪ عن العام السابق والأكبر على الإطلاق خلال الشهر.

وفي أمريكا الشمالية، بدأت المبيعات في الانتعاش الحاد في مايو بفضل شعبية سيارات الدفع الرباعي.

وأنتجت تويوتا في عام 2020، 9.21 مليون سيارة بانخفاض 14.1٪، بينما في اليابان صنعت «تويوتا» 2.92 مليون سيارة، بما في ذلك طرازات «لكزس» بانخفاض 14.4٪.

والتزمت «تويوتا» منذ فترة طويلة بهدفها المتمثل في إنتاج 3 ملايين سيارة في اليابان كل عام، وهو هدف يهدف للحفاظ على سلسلة التوريد المحلية والتوظيف والموردين.

وأخبرت شركة صناعة السيارات «NIKKE ASIA» أنها «تمكنت من صيانة حوالي 3 ملايين وحدة وتمكنت من الحفاظ على سلسلة التوريد الخاصة بها».