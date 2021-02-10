الطب الشرعي: طفلة عين شمس ليست بكرا.. ومارست العلاقة عدة مرات

ضمت أوراق قضية هتك عرض طفلة عين شمس، ما تضمنه تقرير الطب الشرعي ونتيجة الكشف الموضعي على الطفلة المجني عليها؛ ووقع الطب الشرعي الكشف على الطفلة «سلمى»، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، بعد سماع أقوال المجني عليها ووالدها في البلاغ المقدم منهما ضد زوج صديقتها بإقامة علاقة غير شرعية معها بمحض إرادتها تحت زعم أنه تزوجها عرفيًا ثم ممزق تلك الورقة وطردها من المنزل حتى يرضي زوجته «نورهان»، بسبب غيرتها منها بالرغم من أنها هي من استضافت الفتاة وسهلت علاقته بزوجها العرفي «شعبان»، بل وجمعهما لقاء واحد مع المتهم.

يصعب تحديد الوقت

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن الفتاة «سلمى» تعرضت لمعاشرة الأزواج، وأنه يصعب تحديد وقت بداية تلك الممارسات الجنسية مع أنه لا يتعارض مع وقت بلاغها، وأن الفتاة لم يظهر عليها أي أثار عنف في مختلف أنحاء الجسد، أمام أنها لم تتعرض لأي استخدام عنيف وقت المعاشرة ما يؤكد أن العلاقة حدثت بالتراضي بينها وبين المتهم.

النيابة تواجه الفتاة والمتهم بتقرير الطب الشرعي

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي وواجهت الفتاة بما جاء فيه وأقرت أنها لم تتعرض للإكره في ممارسة العلاقة وأنها وافقت على عرض ورقة الزواج العرفي من قبل المتهم وعاشرها معاشرة الأزواج واستمر الأمر لمدة 7 أيام لكن صديقتها كانت تغير منها فطردتها وطلبت من زوجها تمزيق ورقتها، عندها قررت اللجوء إلى الشرطة للحصول على حقها القانوني؛ خاصة وأنها أبلغته قبل المعاشرة أن عمرها 14 عاما.

وواجهت النيابة العامة المتهم بأقوال الفتاة وتقرير الطب الشرعي الذي أكد على أن الفتاة ليست عذراء بقوله إنها لم تكن بكرًا وقت الدخول بها، وأنها كانت ثيب، ومنذ أن دخل في علاقة معها كشفت تلك الأمر، وأن العلاقة كانت بالتراضي، ونسبت النيابة للمتهم تهمة هتك العرض لأن الفتاة قاصر وعمرها أقل من 18 سنة، وأمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية، والتي أصدرت حكما بسجنه المشدد لمدة 3 سنوات.