انطلاق قوافل طبية مجانية إلى «أودية مكتب» و«النديه» بمدينة أبورديس

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، عن إطلاق قافلة طبية مجانية إلى أودية مكتب والندية بمدينة أبورديس الجمعة المقبلة.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة في تصريح له، اليوم، إن القافلة تنطلق يوم الجمعة المقبلة بوادي مكتب، ثم تنطلق السبت من وادي الندبة، لتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة تتضمن 8 تخصصات طبية مختلفة، منها الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، و عيادة تنظيم أسره، إضافة إلى معمل وصيدلية لصرف الدواء.

وأكد أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى توقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان، وتقديم الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن القافلة التي توجهت إلى مدخل أبوجعدة بمدينة رأس سدر، أنهت أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 146 حالة مرضية مختلفة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجانًا، إضافة إلى تحويل 7 حالات لمستشفى أبورديس المركزي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 168 حالة مرضية مختلفة خلال القافلة التي توجهت إلى أودية تال وغرندل بمدينة أبوزنيمة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجانًا، إضافة إلى تحويل خمس حالات لمستشفى أبورديس المركزي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

كما اختتمت أعمال القافلة الطبية المجانية التي أطلقتها مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء بالمركز الحضري في مدينة أبوزنيمة، بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 419 حالة مرضية مختلفة في كل التخصصات الطبية، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، واختتمت القافلة الطبية المجانية التي أطلقتها مديرية الصحة إلى وادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ، بعد أن وقعت الكشف والفحص الطبي على 171 حالة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، إضافة إلى تحويل 8 حالات لمستشفى شرم الدولي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة لهم.