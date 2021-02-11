بطريقة «جعلتني مجرما».. عاطل يختطف طالبتين في المطرية بالاتفاق معهما

«أنت تخطفنا وتطلب منهم فلوس».. بنفس السيناريو الذي جاء بأحداث الفيلم الكوميدي «جعلتني مجرما»، اختطف عاطل طالبتين بمنطقة المطرية، بالاتفاق معهما، على طلب أموال من أسرتيهما، نظير إطلاق سراحهما، قبل أن تتمكن الشرطة من تحديده والقبض عليه؛ إذ أرشد عن مكان الشقة التي تتواجد فيها الطالبتين، وضبطا بداخلها.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من عامل وشاب، أفادا فيها باختفاء طالبتين إحداهما شقيقة الثاني، والثانية ابنة الأول، بعدما كانتا في زيارة لمنزل إحدى صديقاتهما، وأفادا أن أفراد الأسرتين تلقوا اتصالا من مجهول يطلب فيه فدية لإطلاق سراحهما، وقال خلال الاتصال: إن الطالبتين محتجزتين داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة الخصوص.

وأمر اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها وتحديد الجاني وتحرير الطالبتين، وبدأت فريق بحث في إجراء تحريات حول الواقعة من خلال خطة بحث اعتمدت على التحري حول علاقات وتعاملات الأسرتين، وكذا الوقوف على وجود خلافات مع آخرين من عدمه، ومن ناحية أخرى بدأ فريق آخر في تتبع رقم الهاتف المحمول الذي أجرى اتصالا بأسرتي الطالبتين.

وباستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المُتصل بالأسرتين، وانطلقت مأمورية بإشراف قطاع الأمن العام إلى مكان تواجده، وألقت القبض عليه، وبمواجتهه بما أسفرت عنه أعمال التحريات والفحص، اعترف بارتكاب واقعة الخطف، كما عثرت الشرطة بحوزته على الهاتف المستخدم في عملية المساومة، وفجّر مفاجأة، خلال مناقشته بمعرفة فريق المباحث.

واعترف المتهم باختطاف الطالبتين بالاتفاق معهما؛ إذ أقر باتفاقه مع الطالبتين على الإدعاء بخطفهما ومساومة أسرتيهما على دفع مبلغ مالي مقابل نظير إطلاق سراحهما، مضيفا أنه وفي سبيل ذلك اصطحب الطالبتين إلى شقة خاصة بإحدى صديقاته بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية، وبتطوير مناقشة المتهم أرشد عن مكانها؛ إذ اقتادته الشرطة إلى هناك وتمكنت من ضبط الطالبتين بداخلها، وتحرر محضرا بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.