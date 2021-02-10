قاتل عمه يعترف: خطف مني حبيبتي واتجوزها عشان معاه فلوس كتير

في جلسة تحقيق جديدة خضع لها قاتل عمه في العياط أمام النيابة العامة شرح فيها المتهم تفاصيل جريمته على مدار 4 ساعات متصلة بمعاونة عشيقته وهي زوجة عمه بعد أن شاهدهما المجني عليه في وضع مخل فجرًا، فصب الضحية جام غضبه على نجل أخيه وزوجته وحاول الاعتداء عليهما بالضرب بحذائه واتهمهما بالخيانة، فانقض عليه المتهم وقبض بيديه حول رقبته ولم يتركه إلا جثة هامدة داخل صالة منزله في العياط وبعدها حمل جثمانه ووضعه في حظيرة البهائم الملحقة بالمنزل.

المتهم: عمي كان عارف أني بحبها واتجوزها

وحكى المتهم تفاصيل صادمة وجدية في تحقيقات النيابة بقوله «عمي خطف مني حبيبتي عشان معاه فلوس كان عارف أني بحبها وراح أتقدم لها واتجوزها، بس علاقتي بها ما انقطعتش وكنا بنتقابل لحد ما حصل بينا علاقة غير شرعية استمرت قرابة 3 سنين لحد ما شافني عمي في آخر مرة قبل ما نقتله»، وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم اتفق مع حبيبته على أن تترك باب حظيرة المواشي مفتوحًا ليوهم أسرة عمه أن الحادث حصل بدافع السرقة وأن عمه مات خلال مقاومته اللصوص الذين حضروا لسرقته، ونفذت الزوجة ما طلبه عشيقها وأخبرت أقارب زوجها بعثورها على جثة زوجها داخل الحظيرة وأنها لا تعرف شيئًا عن أسباب وفاته، وادعت أنها كانت نائمة.

خطة الانتقام

وتابع قاتل عمه في تحقيقات النيابة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد أن زواج عمه من حبيبته كان سببًا في كراهيته لأنه تزوج من محبوبته الفتاة الثلاثينية رغم أن عمره تخطى 60 سنة وأن أسرتها أجبرتها على الزواج منه نظرًا لثرائه، وأنه لم يستطع البعد عنها فظل متواصلًا معها بل انتقم من عمه حتى أقام معها علاقة غير شرعية داخل منزله في أوقات غياب عمه أو وقت خلوده إلى النوم، واستمر الأمر حتى فوجئ أن عمه يقف فوق رأسه وهو في حضن زوجته فقتله.