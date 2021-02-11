تاجر أخشاب بالجيزة يعرض طفله الرضيع للبيع على «فيسبوك»: محتاج فلوس

«الضنا معادش غالي».. عبارة تلخص واقعة بشعة أقدم فيها أب يعمل في تجارة الأخشاب، ضاقت به الحياة، فلم يجد أمامه سوى فلذة كبده ليعرضه للبيع، لاهثا وراء حفنة من المال، التي تعد بمثابة متاع زائل، عازما على بيعه بثمن بخس، إلا أن محاولته باءت بالفشل، فقد سقط في قبضة الشرطة التي أحبطت ما ينوي عليه، وتمكنت من ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة.

ضائقة مالية

مرّ التاجر بضائقة مالية، واردة الحدوث لمن هو في مجال التجارة، ولما يمر به العالم من ظروف استثنائية، لكنه وبدلا من البحث عن مصدر رزق آخر له، زيّن له شيطانه فكرة بيع طفله الرضيع، لاهثا وراء المال، ملتفتا عن أي اعتبار إنساني، ضاربا بقدسية رسالته كأب عرض الحائط.

أنشأ الأب المتهم حسابا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لهذا الغرض، وبدأ في عملية عرض طفله للبيع، ووقع في فخ الرصد الأمني المكثف التي تباشره أجهزة وزارة الداخلية لرصد أي جرائم، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة على الموقع المذكور تحمل إسم أحد الأشخاص، ويُعلن من خلالها عن استعداده للتصرف بالبيع في طفله الرضيع، مقابل مبلغ مالي.

ضبط الأب

حرر محضر أولي بما أسفرت عنه التحريات والرصد، وأخطرت النيابة العامة التي أذنت بضبط الأب المتهم، وتمكنت الشرطة من تحديد مكان تواجده داخل إحدى الشقق بمنطقة مصر القديمة، وضبط وبصحبته الطفل الرضيع، وتبين أنه صاحب محل أخشاب من محافظة الجيزة.

وأدلى الأب المتهم باعترافات تفصيلية بعد القبض عليه؛ إذ أقر بعرض نجله للبيع على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقابل مبلغ مالي، وعلل ذلك لمروره بضائقة مالية، مضيفا أنه أنشأ تلك الصفحة للغرض ذاته، وضبط بحوزته هاتف محمول خاص به، ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع.

وتحرر محضر بواقعة الضبط، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.