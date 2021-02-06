الداخلية تضبط خزانات مواد بترولية داخل جراج مخالف أسفل عقار في الجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بشأن تضرر سكان أحد العقارات السكنية بمحافظة الجيزة، من وجود جراج أسفل العقار محل سكنهم يسمح بمبيت سيارات نقل تحمل تانكات بها مواد بترولية.

وبالانتقال والفحص تبين أن (العقار - كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة)، وأن الطابق الأرضي يُستخدم كجراج لسيارات نقل مواد بترولية «بدون ترخيص» ودون اتباع اشتراطات الدفاع المدني الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية.

كما تم ضبط مالكي الجراج، وتبين أنهما (صاحب شركة لنقل المواد البترولية ، شقيقه شريك بذات الشركة - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام)، كما تم ضبط 4 سيارات نقل إحداها محملة بـ2.5 طن سولار.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بتجميعهما المواد البترولية «سولار» لتوزيعها على المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.