إعلامية تخوض تجربة قيادة وشحن سيارة كهربائية

أجرت الإعلامية دينا سالم، تجربة لقيادة وشحن سيارة كهربائية في مصر، خلال برنامجها «مال وأعمال»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، حيث اصطحبها في هذه التجربة أحد المهندسين في إحدى شركات شحن السيارات، لكي يشرح لها الخطوات بالتفصيل.

طريقة الشحن

وقالت «سالم» إن الأمر سهل وبسيط، حيث يذهب المستخدم إلى محطة الشحن، ويمسك المقبض ويضعه في مكان شحن السيارة وهو مكان الـ«تانك» في السيارة العادية.

أما أحمد العربي، مهندس في إحدى شركات شحن السيارات، فقال إن الأمر سهل وبسيط، حيث يذهب المستخدم إلى الآلة، ومعه «كارت الشحن»، ويضعه على الشاشة الموجودة عليها، لكي يقرأ الشاحن بيانات البطاقة ويؤكد عملية الشحن، التي تستغرق ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة، لكي تصل نسبة الشحن من صفر إلى 80%.

وأضاف: «يفضل دائما ألا تقل نسبة الشحن في البطارية عن 20%، وألا يزيد عن 80%، وهذا الأمر يطيل من عمر البطارية وتعيش من 8 سنوات إلى 10 سنوات، ولكن إذا تم شحن البطاريات بنسبة أكبر، فإن عمر البطارية لن يستمر لهذا العدد من السنوات».

أنواع البطاريات

وأكد أن فئات البطاريات تختلف من 40 كيلوات/ساعة، إلى 120كيلوات/ساعة، وهذا يكفي للسير ما بين 250 كيلومترا إلى 700 كيلومتر، موضحا أن هناك 43 محطة منتشرة في مختلف المناطق يمكن الشحن من خلالها، حيث يوجد بها 150 نقطة شحن، وموجودة على الطرق السريعة، وفي نهاية العام ستغطي كافة الطرق السريعة، وسيتم وضع نقاط شحن في «المولات».

وأوضح أن تعريفة شحن البطاريات لم يتم تحديدها حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تكون أرخص من البنزين، والسعر العالمي لها حوالي ثلث ثمن البنزين.

أنواع الشواحن

ولفت إلى أن هناك شاحن سريع، وآخر عادي، والأول موجود على الطرق السريعة، والمولات، وإذا كان الشخص يتسوق أو يتناول وجبة، عندما ينتهي منها ستكون السيارة قد أتمت عملية الشحن، موضحا أن السيارات الكهربائية تتميز بكونها «زيرو جمارك» منذ ثلاثة سنوات، ويسمح لأي شخص أن يشتري سيارته من موديلات 2018، وحتى 2021.