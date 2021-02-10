الديهي يناشد أبو الغيط: أعيد سوريا لمقعدها الشاغر بالجامعة العربية

وجه الإعلامي نشأت الديهي، مناشدة للسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، وجميع الزعماء العرب بشأن الأزمة السورية، حيث ذكر أن الشارع العربي والشعوب العربية، تنتظر عودة سوريا لمقعدها الشاغر بالجامعة العربية، مشددًا على ضرورة عودة سوريا لمكانتها ومكانها.

عار علينا إذا لم تعود سوريا لمقعدها بالجامعة العربية

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أنه عارًا عليها إذا لم تعود سوريا لمقعدها بالجامعة العربية، فهي البلد المؤسس العريق الذي علم العالم أجمع الحضارة، منوهًا بأن سوريا ومصر كانوا دولة واحدة بعلم واحد برئيس واحد.

نشأت الديهي يشن هجوم على أثيوبيا بسبب السد

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي، أن إثيوبيا تتحدى وتقول على لسان وزير خارجيتها أنه لا بديل عن ملء السد في يوليو القادم، موضحًا أن إثيوبيا لا تسمع سوى صوتها، مؤكدًا أننا نطرق باب المفاوضات مع إثيوبيا كمن يطرق على باب حارسه أطرش أصم.

مصر لن تسمح أن تضار في نقطة مياه واحدة

وأكد، أن المياه بالنسبة للمصريين خط أحمر، ومصر ليست دولة رخوة أو ضعيفة، ولن تسمح مصر ورئيسها أن تضار في نقطة مياه واحدة، وعلى الجانب الإثيوبي أن يعقل؛ لأن العواقب ستكون وخيمة على الجميع.

فخور بزيارتي للقدس.. كانت بدعوة من الرئيس الفلسطيني

وعلى جانب أخر، قال الإعلامي، أنه نشر بالأمس «بوست» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن نشر صور له خلال زيارته للقدس بناءً على دعوة من الرئيس الفلسطيني، معقبًا: «أنا فرحان بالزيارة وفخور بيها ومش مخبيها»، معقبًا على رد فعل المصريين على زعم تطبيعه مع إسرائيل «الشعب المصري واعي، وميتخفش عليه، عارفين إن إسرائيل عدو محتل وبيكرهوا اسرائيل».