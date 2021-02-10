«الوزراء»: استلام 8 ملايين جرعة من لقاح «أسترازينيكا» منتصف فبراير

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن منحنى إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يتناقص، بالمقارنة بأوقات أخرى، لكن رقم اليوم الأربعاء، سيكون زيادة 30 حالة بإجمالي 610 حالات، مع ثبات عدد الوفيات، مشيرا إلى أن انخفاض الإصابات قلل الضغط على الأسرة والمستشفيات وعلى غرف العناية المركزة، ولكن يجب الاستمرار في الالتزام بإجراء التطبيقات الإحترازية.

استلام 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا منتصف فبراير الجاري

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» على فضائية dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان: «انتهينا من تطعيم الأطباء في مستشفيات العزل والحميات، وسيجري توفير جرعات جديدة من اللقاح، حسبما صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بأنه اعتبارا من النصف الثاني من الشهر الجاري، ستصل التطعيمات كجزء من حصة مصر في التحالف الدولي «كوفيكس»، وسيصل عدد الجرعات المنتظرة من 5 إلى 8 ملايين جرعة، ستصل على دفعات متفرقة، أغلب هذه اللقاحات ستكون من لقاح «أسترازينيكا» بجانب لقاحات أخرى، لكن كل اللقاحات آمنة، بجانب وصول 300 ألف جرعة نهاية الشهر كهدية من الصين، في الوقت الذي توجد مفاوضات مع روسيا، بشأن لقاح «سبوتنيك» ولقاح جونسون آند جونسون».

لا توجد احتمالية لإلغاء التيرم الثاني

وذكر المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، ستنعقد السبت أو الأحد المقبلين، لاتخاذ القرارات الخاصة باستكمال العام الدراسي، مشددا على أن اللجنة ستنظر لكل السيناريوهات المتوقعة دون وجود احتمالية إلغاء التيرم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي.

على الطلاب عدم التركيز في الشائعات

وواصل: «عند ظهور كورونا، استكملنا التيرم، لذا يجب أن نستكمل التيرم الثاني، ولم نحدد بعد طريقة الحضور أو التعليم عن البعد، وننتظر الاجتماع بداية الأسبوع المقبل، والحديث عن إلغاء التيرم حديث لا يجوز من الناحية التعليمية، ويجب على الطلاب عدم التركيز على الشائعات والاستعداد للتيرم الثاني».