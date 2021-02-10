ماجيك لاند وموفينبيك وشقق العجوزة.. مخالفات وزير الإعلام أمام «النواب»

رصدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، عددا من المخالفات المالية الخاصة بوزير الدولة للإعلام، أبرزها شراء شقق بالعجوزة، وإهدار 300 مليون جنيه في شراء فندق موفينبيك، علاوة على مخالفات متعلقة بمدينة «الماجيك لاند».

ورفضت لجنة الإعلام بمجلس النواب ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون، لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية ارتكبت، توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.

قصة الماجيك لاند

وتضمنت ملاحظات اللجنة، أن وزير الإعلام اشترى شقق بالعجوزة بالأمر المباشر بشكل مخالف، وكذلك أسند تطوير مدينة «الماجيك لاند» بالأمر المباشر بدون إعلان وهو ما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات

وتنص المادة 7 من قانون التعاقدات والمزايدات على: «يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة، ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة التعاقدات».

كما تضمنت المخالفات المالية الخاصة بوزير الدولة للإعلام، حسب ما جاء بتقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن وزير الإعلام اشترى فندق موفينبيك بنحو 300 مليون جنيه، بشكل مخالف أيضا خصوصا أن مدينة الإنتاج الإعلامي هي المالكة للفندق، وهو ما دفع اللجنة للتحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية التي جاءت بالتقرير ومحاسبة المسئول.

يذكر أن كافة لجان مجلس النواب، بدأت في مناقشة بيان وزراء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تم إلقاؤها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لإعداد تقرير عنها وعرضها علي الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها، بالتزامن مع الجلسات الأولي للفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب الحالي.