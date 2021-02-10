طبيب سكري: المرضي به وكورونا يصابوا بمضاعفات بعد الشفاء

قال الدكتور رامي سلامة، استشاري السكري والغدد الصماء، إن مرض السكري وفيروس كورونا، مرضين مرتبطين ببعضهما البعض، حيث أنه جرى إثبات وجود مضاعفات لمصابي مرض السكري أكبر من غيرهم.

وجود مضاعفات مرضيه لممن هم مرضي السكري وأصيبوا بفيروس كورونا

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة له عبر «سكايب» ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك بعض الدراسات التي أكدت وجود مضاعفات مرضية لممن هم مرضي السكري وأصيبوا بفيروس كورونا، حتى وبعد التعافي منه، ولفترات طويلة.

البنكرياس هو العضو المسؤول عن تنظيم إفراز الإنسولين للجسم

وأوضح أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي وأنسجة وأعضاء أخرى في الجسم منها البنكرياس، وهو العضو المسؤول عن تنظيم إفراز الإنسولين للجسم، ما يؤدى لوجود مضاعفات لدى مرضي السكري أكثر من غيرهم.

ضبط جرعات ومواقيت تلقي المريض للدواء الخاص بمرضي السكري

وأكد أنه لا يوجد أي دواء مثبت علميا من شأنه تقليل مضاعفات مرض السكري بعد تمام الشفاء من فيروس كورونا، يبنما تظل العقاقير الخاصة بمرضي السكري ذات أهمية قصوى، لأفتا إلى ضرورة متابعه الطبيب المعالج فور الإصابة بالفيروس حتى يتثني له ضبط جرعات ومواقيت تلقي المريض للدواء.

وأشار إلى أن المضاعفات التي قد تصاحب مرضي السكري بعد الشفاء العطش وزيادة أو نقصان في الوزن وأعياء عام، كما أن هناك عدد من الأشخاص لا يظهر عليهم أية أعراض نتيجة زيادة نسبة السكري في الدم بعد الشفاء.