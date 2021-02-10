الصحة تحسم الجدل حول حماية الأطفال من فيروس كورونا

حسمت وزارة الصحة والسكان، الجدل المنتشر بين أولياء الأمور بشأن إصابة الأطفال بفيروس كورونا، ونزلات البرد هذه الأيام، والتساؤلات العديدة حول إمكانية حماية الأطفال من الإصابة بالفيروس، خاصة أن الموجة الثانية لفيروس كورونا تستهدف جميع الفئات ومنهم الأطفال.

وقالت الوزارة في فيديو توعوي لها، بثته أنه يمكن حماية الأطفال من خطر الإصابة بفيروس كورونا، لابد من تعليم الأطفال الطرق الصحيحة للوقاية من الفيروس، وأهمها غسيل اليدين، وعدم لمس الوجه، إلا بعد تطهير الأيدي.

يجب تعلم الطفل أداب السعال والعطس

وأضافت الوزارة، يجب تعليم الأطفال كيفية العطس والسعال في منديل ورقي، ثم التخلص منه على الفور، حتى لا ينتقل الفيروس من شخص لآخر، وينبغي أن يبتعد عن الأشخاص المصابين باعراض الانفلونزا أو الفيروس، مشيرة إلي ضرورة تعزيز مناعة جسم الأطفال عن طريق الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي لدى الأطفال الخضروات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون والكيوي والفراولة والجوافة والتفاح والفلفل الأخضر والألوان.

الصحة تواصل رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وتستمر وزارة الصحة والسكان، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الفيروسات المعدية الأخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس 400 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133098 حالة حتى اليوم.

وقالت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستج هو 170780 حالة من ضمنهم 133098 حالة تم شفاؤها، مما تم تسجيل 9751 حالة وفاة.