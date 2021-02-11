التعليم لـ«أولياء الأمور»: إلغاء الامتحانات يعني سقوط جميع الطلاب

بدأ الآلاف من أولياء الأمور يطالبون بإلغاء الامتحانات، خوفا على أبنائهم الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا؛ إذ تداولوا هاشتاج تحت مسمى «الامتحانات _خطر_ ياريس»، مطالبين بإلغاء الامتحانات، وتعليق الدراسة بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، ويقتصر عقد الامتحانات عن بعد في المنازل، وحضور شرح المناهج عبر المنصات التعليمية والقنوات الفضائية التعليمية من المنازل أيضا، للوقاية من كورونا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة مقدرة تماما خوف أولياء الأمور على أبنائهم، مؤكدا أنها تعمل من أجلهم وليس ضدهم، موضحا أن جميع السيناريوهات مطروحة بخصوص عقد امتحانات التيرم الأول لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وسط تنفيذ إجراءات مشددة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، حال اتخذ قرارا رسميا بعودة الطلاب إلى المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، وعقد الامتحانات بلجان بالمدارس.

وعلق المصدر، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن إلغاء الامتحانات، قائلا: «إلغاء الامتحانات يعني سقوط جميع الطلاب، لابد من تقييم جميع الطلاب عبر الامتحانات لاجتياز السنة المقبلة»، مؤكدا أن ذلك مستحيل، وستعقد بأى شكل ممكن تحت أي ظرف، وسط إجراءات مشددة للغاية للوقاية من كورونا، لافتا إلى أن جميع تفاصيل آليات عقد الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثانى، ستعلن صباح يوم الأحد المقبل، من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وطالب المصدر، جموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بالمراجعة والمذاكرة، وعدم التهاون، وأن يكونوا على الاستعداد التام للامتحانات، مشيرا إلى أن العام الدراسي الحالي استثنائي بسبب تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي للطلاب الجدد إلكترونيا بلجان بالمدارس، على أن تصحح أوراق الإجابات إلكترونيا أيضا، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، على أن تعقد امتحانات الثانوية العامة للطلاب الراسبين والمنازل ورقيا.