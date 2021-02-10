المتهم بهتك عرض طالبة الإعدادي: العلاقة برضاها.. والمجني عليها: انجذبتله واتجوزنا عرفي

تفاصيل صادمة، كشفت عنها التحقيقات التى جرت فى واقعة هتك عرض «سلمى» طالبة الإعدادي بمنطقة عين شمس، على يد زوج صديقة الطالبة المجني عليها، حيث اعترف المتهم «شعبان محمود» بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنها جرت بموافقة المجني عليها.

كلمة السر نورهان

قالت الطفلة المجني عليها، إنه فى مايو الماضي، توجهت للكوافير من أجل قضاء العيد مع والدتها المنفصلة عن والدها، وتقابلت مع صديقتها «نورهان»، التي أقنعتها بالعيش معها فى شقتها بمنطقة عين شمس، ووافقت الطالبة صاحبة الـ14 عاما، وتوجهت معها إلى هناك بعدما استقلتا «توك توك».

اتجوزنا عرفي

أكملت الطالبة فى أقوالها بالإشارة إلى مفاجأتها بوجود شاب داخل الشقة، حيث أخبرتها صديقتها نورهان، أنه زوجها العرفي، وأنه لن يقترب منها، وأضافت المجني عليها أنها انجذبت له، ووافقت على عرضه عليها بالزواج منها عرفيا، تجنبا للمشكلات التى أحدثها بعض الجيران، معترضين على وجودهم داخل شقة واحدة، وتم كتابة ورقة فيما بينهما.

علاقتنا لم تستمر

وواجهت النيابة المتهم بأقوال الطالبة المجني عليها، وقال إن ما حدث كان برضاها وموافقة منها بموجب عقد عرفي وقعاه سويا داخل الشقة، بحضور زوجته العرفية أيضا «نورهان»، وأكد المتهم أنه عبّر عن رغبته للمجني عليها، فوافقت وكتب الورقة فيما بينهما، ثم أقام معها علاقة كاملة.

نورهان قالت لي قطع الورقة

وأضاف المتهم خلال التحقيق معه، أن زوجته العرفية الأولى «نورهان»، شعرت بالغيرة من صديقتها الطالبة المجني عليها، بسبب تفضيل المتهم لها، فطلبت منه تمزيق الورقة العرفية، كما طلبت منها مغادرة الشقة، وقامت بطردها منها.

وفي ختام التحقيقات التى باشرتها النيابة في القضية، أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، حيث نظرت محكمة جنايات القاهرة القضية، وأصدرت حكما بمعاقبة المتهم شعبان محمود كامل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانته بهتك عرض الطالبة.