تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس، لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة التي تقام في الخامسة مساء على ستاد المدينة التعليمية، الريان بتوقيت القاهرة، التي توافق السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

هناك عدد من القوات الناقلة لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، وهما:

قناة beIN Sports HD المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12765.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معادل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد beIN Sports HD 1 على القمر الصناعي سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد (ميجا هرتز): 11547.

معدّل استقطاب الموجة: عمودي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3.

إشارة إرسال البث: DVB-S2.

معدّل تردد الموجة: 8PSK.

تردد قناة Alkass one HD المفتوحة

- يمكن تحميل قناة الكأس القطرية من خلال ترددها على النايل سات من خلال:

الاستقطاب: الأفقي.

تردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/5.

- كما يمكن تنزيل القناة على التليفزيون الخاص بك من خلال تردد قناة الكأس القطرية على عرب سات من خلال:

تردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة 3 Alkass HD

القمر: نايل سات.

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ويعلق على مباراة الأهلي وبالميراس التي تذاع على قناة الكاس القطرية المفتوحة 3 Alkas HD المصري أحمد الطيب، بينما يعلق على قناة الكأس المشفرة العماني سمير اليعقوبي.

زي الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث

ومن المقرر وفقا لاجتماع الجهاز الفني الذي عُقد لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي، أن يظهر الأول بالقميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا.

كما أنه من المقرر أيضا، أن يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء، وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.

وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة دون الاحتكام إلى وقت إضافي، على أن تسلم ميداليات المركز الثالث بعد نهاية المباراة النهائية في البطولة.