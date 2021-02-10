عبدالمنعم سعيد: مصر لعبت دورا كبيرا في وصول ليبيا للمرحلة الحالية

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي والاستراتيجي، إن الجهد المصري في الأزمة الليبية واضح، وهو يعبر عن حرص مصر لكي تعبر ليبيا هذه المرحلة الصعبة التي عاشتها في السنوات الأخيرة، والهزة الكبيرة التي حدثت في ليبيا، منذ عشر سنوات، ومرت البلاد بمراحل صعبة، وكثير من العنف، والتدخل الأجنبي، وتواجد المرتزقة، ووجود حكومتين في البلاد.

الجهد المصري وصل لنقطة ضوء

وأضاف «سعيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأربعاء، أن الجهد المصري كان به الكثير من الصبر، ومصر خطت عدة خطوات، ووصلنا إلى نقطة ضوء في آخر النفق، مشددا على أن هذه مرحلة انتقالية وسوف تؤدي في النهاية إلى دستور ليبي، وإعادة تشكيل الدولة الليبية من جديد، ومصر لعبت دورا كبيرا في الوصول إلى المرحلة الحالية.

ليبيا وصلت إلى مرحلة الصراع

وتابع المفكر السياسي والاستراتيجي، أن ليبيا وصلت إلى التهاب خطوط التماس بين الليبيين، وكان هناك صراعا على النفط وعوائده، وهناك رغبات انتقامية بين بعض الأطراف، ومصر تقوم بالعديد من الجهود لكي تنجح جهود حل القضية، وهذا تطور كبير ولكن يحتاج إلى الحرص، لأن هناك أطراف كثيرة ليس من مصلحتها أن يتفق الليبيين.

مصر تحاول جمع الليبين

ولفت إلى أن كل خطوة قد تُفهم بطريقة خاطئة من الآخرين، والاحتضان السياسي يجعلنا نستمع إلى الجميع، والجميع يعرفون أن ما يحدث هو مرحلة انتقالية، ولكن هناك نوع من التدخلات الأجنبية التي تشجع طرفا على الآخر، وتمترس عسكري، ومصر تحاول أن تجمع الأطراف من أجل الحلول لصالح ليبيا، والمسار المؤقت الحالي يلقى توافقا كبيرا من المجتمع الدولي، وهذا يعني أننا ننتقل من خطوة إلى خطوة أفضل.