«الصحة»: تطوير الوحدات الصحية في قرى الجيزة ضمن مباردة «حياة كريمة»

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الوزارة، إن الوزيرة الدكتورة هالة زايد بدأت في النزول للقرى ضمن مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إذ نزلت الوزارة إلى قريتين بمحافظة الجيزة، وهما أطفيح والصفط، وتم تفقد الوحدات الصحية.

كل وحدة محلية تخدم نحو 40 ألف مواطن

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، المذاع على فضائية extra news، أن كل وحدة محلية في القرى تخدم نحو 40 ألف مواطن، وتعمل على تقديم الخدمات الطبية الخاصة بالأسرة والأطفال، منوها إلى أن زيارة الوزيرة تستهدف رفع كفاءة هذه الوحدات، من أجل تطبيق نظام موحد لكل القرى، بجانب رفع إمكانات المستشفى المركزي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: «الوحدات الصحية في القرى التي تشملها مباردة حياة كريمة متهالكة، وتحتاج للتطوير لذا تدخلت الدولة لحل هذه الأزمة، ومن أجل تطبيق منظومة التأمين الصحي خلال أعوام قليلة، وستطور الوحدات وفقا للأكواد التي تتناسق مع منظومة التأمين الصحي الشامل».

توفير سكن للأطباء

وأوضح «مجاهد»، أنه «ضمن الخطة الموضوعة لتطوير الوحدات ستوفر العنصر البشر المدرب على مستوى عال، مع توفير سكن كشكل من أشكال التسهيلات للأطباء الذين سيعملون في هذه الوحدات أو المراكز، وعملت الوزيرة على توفير الخدمات الطبية من خلال القوافل الطبية لتقديم الخدمات للمواطنين كافة».

ولفت الدكتور خالد مجاهد، إلى أن «وزيرة الصحة اليوم وجهت بتشيكل غرفة عمليات مركزية برئاسة الدكتور محمود الديب، مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، مع وجود ممثلين من مختلف قطاعات الوزارة من أجل المتابعة بشكل دقيق الوحدات الطبية المستهدف رفع كفاءاتها».