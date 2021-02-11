وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي وراء الهجوم الدموي على مطار عدن

كشف أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، أن ميليشيات جماعة الحوثي وراء الهجوم الدامي على مطار عدن، بإطلاق صواريخ من قاعدة عسكرية في مدينة تعز، مضيفا أن صور الأقمار الصناعية أكدت أنهم من أطلقوها.

أسلحة ميليشيات الحوثي تأتي من إيران

وأوضح «بن مبارك»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أن الهجوم أسفر عن سقوط أكثر من 25 قتيلا وإصابة أكثر من 100 آخرين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأسلحة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي ليست ضمن مخزون أسلحة الدولة التي استولوا عليها، لكنها تأتي إليهم من إيران.

وأوضح وزير الخارجية، أن اليمن الآن تواجه مشروع يستهدف الجمهورية ووحدة البلاد واستقرارها؛ فالوضع السياسي والاقتصادي في اليمن هش، والميليشيات المسلحة استولت على الدولة.

في الفقرة ذاتها، قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم البرنامج، إن هناك خبرا يمس أطرافا إعلامية إقليمية كانت تتباهي بمهنيتها ومصداقيتها؛ إذ أن الإعلامي نشأت الديهي كان هو موضوع ومضمون الخبر، و«الخبر كان أشبه بمحك كاشف للمصداقية والمهنية التي يتشدق بها البعض».

وأضاف «عبدالحميد» أن الأزمة بدأها الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل أيدي كوهين؛ إذ نشر صور الإعلامي نشأت الديهي، التي التقطها عام 2016، في أثناء فعاليات المؤتمر السابع لحركة فتح بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكانت موجودة منذ فترة طويلة على صفحته بموقع «فيس بوك».

وأوضح الإعلامي، أن «الصياغة الاحترافية للخبر الملفق تغري أي شخص لأخذه تريند، وهذا حدث بالفعل، وأن الخبر الملفق أغرى مؤسسات لها باع طويل في العمل الإعلامي مثل قناة الجزيرة، التي نشرت الخبر على موقعها الرسمي، والهدف اتهام نشأت الديهي بالتطبيع، ولكن سرعان ما حذف الخبر دون تقديم أي اعتذار».

وتابع عمرو عبدالحميد: «لا أدافع عن الصديق نشأت الديهي، لأن أشخاص كثيرين قاموا بالفعل بذلك منذ أمس، لكن الأزمة التي وقع فيها إعلام الإخوان هي أن المهنية غابت عن هذا الإعلام، ومازلنا متذكرين قصة المظاهرة المفبركة التي عملوا عليها ليل نهار قبل أن تفضح نواياهم».