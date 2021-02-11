في ذكرى ميلاده.. عمر فتحي يرسم الطريق الفني لـ حكيم: بدأت من حيث انتهى

يعد الفنان عمر فتحي، فنانا استثنائيا، وكان ظهوره خلال فترة سبعينيات القرن الماضي حالة مختلفة في تاريخ الفن المصري والعربي، ليحقق نجاحا سريعا من خلال حب الجمهور له، وعشقه لما يقدمه من أغنيات.

لم يكن عمر فتحي مطربا صاحب موهبة وصوت جميل فقط، ولكنه برع أيضا في المجال الاستعراضي؛ إذ كانت له العديد من المشاركات في عدد من الأعمال الفنية، فقدم مسلسل «الليل والقمر» في عام 1984، أمام الفنانة الاستعراضية شريهان، مجسدا شخصية «حسن» خلال أحداث المسلسل، الذي جاء من إخراج فتحي عبدالستار.

كما شارك عمر فتحي في مسلسل «رحلة الشقاء والحب»، عام 1982 أمام يحيي الفخراني، ومحمود ياسين، وشهيرة، ومصطفى فهمي، مجسدا شخصية «صلاح»، خلال أحداث المسلسل، الذي جاء من إخراج محمد عبدالعزيز.

وبالرغم من مشواره الفني القصير إلا أن عمر فتحي كان مؤثرا في عدد كبير من الفنانين ببساطة أغنياته، لكنها حملت الكثير من الموهبة الحقيقية.

وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية تحدث المطرب الشعبي حكيم عن بداية مشواره الفني، مؤكدا أنه منذ استماعه لأغنيات عمر فتحي، قرر أن يكون مثله، ويقدم لون فني خاص به.

وأوضح حكيم أنه كان منبهًرا باللون الغنائي الذي قدمه عمر فتحي، مشيرا إلى أنه نجح في تطوير الموسيقى والأغنية بشكل كبير: «بدأت من حيث انتهى»، مشددا على أنه نجح في مزج الأغنية العاطفية بالشعبية: «أحاول أن أسير على نهجه».

وتحل اليوم 11 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل.