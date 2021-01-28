«عدى الغزال» لـ حكيم تقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب (فيديو)

اقتربت أغنية الفنان حكيم الجديدة «عدى الغزال» من تجاوز مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، وهي باكورة أغنيات الفنان حكيم لعام 2021.

الأغنية من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، وتوزيع إسلام ساسو، وميكساج أحمد جودة، وماسترينج أمير محروس، ومنتج فني فايز عزيز، وإنتاج شركة ليون أوف إيجيبت.

وكلمات الأغنية كما يلي:

عدى الغزال وشغلّي بال صعب انه يتشغل.

ووقف تايه من جماله بقيت واقف سرحان.

ده فخامة إيه وحلاوة إيه حتة عسل.

ده خطفلي قلبي غرقني جوه بحر حنان.

دي جميلة ولذيذة فيها كذا ميزة.

دي جميلة ولذيذه فيها كذا ميزة.

مشمشاية بنبوناية عسولاية.

قمراية وعليا عزيزة.

دوبت دوب في لون عنيها.

والله يا ناس شاريها.

هي روحي هي قلبي هي كل حاجة عندي.

عافية ذوق أنا هبقى ليها.

صورتك حاطتها جوه قلبي ديما أنا فاكرك.

وكلام بجد أنا شكلي فيكي وقعت يا غزالة.

مفيهاش كسوف ولا فيها خوف.

والنعمة أنا بحبك أبعد وأسيبك ده استحالة.

بسكوتاية قلبي أنا جنب منها شوفت هنا.

بسكوتاية قلبي أنا جنب منها شوفت هنا.

عسلية مية مية غالية أوي يا ناس عليا.

حبي وياها اتبنى.

أغلى بنت جوا مصر.

شاغلة بالي خاطفة قلبي حبتها بجنون وربي.

هي أصل أما انتوا كسر.

هي أصل أما انتوا كسر.

زينة البنات ملكة جمال على راسها محطوط تاج.

أنا عمري يوم ما هلاقي حد أحبه قدها.

وجودها جنبي بيقويني لوجودها أنا محتاج.

من غير كسوف هصرخ وأقول إني بحبها.

مارلين مونرو ده جمال على أبوه.

مارلين مونرو ده جمال على أبوه.

حب من بعد الصداقة.

قلبي وقع في العلاقة ويا خلق سيبوه.

انتِ في قلبي كراملة كيوته حتة نوتيلا.

انتِ ليا ليا أنا خدي خدي خدي هنا نتدلع يلا.

دي جميلة ولذيذة فيها كذا كذا ميزة.

دي جميلة ولذيذة فيها كذا كذا ميزة.

مشمشاية بونبوناية عسولاية قمراية وعليا عزيزة.

دوبت دوب في لون عنيها.

والله يا ناس شاريها.

هي روحي هي قلبي هي كل حاجة عندي.

عافية ذوق أنا هبقى ليها.

عافية ذوق أنا هبقى ليها.