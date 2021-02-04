«حكيم» يدعم الأهلي أمام الدحيل القطري: كل الشعب المصري وراكم

أعلن الفنان حكيم، نجم الأغنية الشعبية، دعمه الكامل للنادي الأهلي، أمام مباراته التي ستجمعه بعد قليل، بالدحيل القطري، قائلًا: «كل التوفيق لرجالة النادي الأهلي النهاردة في أولى ماتشات كأس العالم للأندية».

وقال حكيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل الشعب المصري وراكم.. وكل الدعم من قلوبنا.. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

«عدى الغزال»

وكان الفنان حكيم، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «عدى الغزال»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «عدى الغزال»، من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، وتوزيع إسلام ساسو، وميكساج أحمد جودة، وماسترينج أمير محروس، ومنتج فني فايز عزيز، وإنتاج شركة ليون أوف إيجيبت.

وتقول كلمات الأغنية: «عدى الغزال وشغلّي بال صعب انه يتشغل.. ووقف تايه من جماله بقيت واقف سرحان.. ده فخامة إيه وحلاوة إيه حتة عسل.. ده خطفلي قلبي غرقني جوه بحر حنان.. دي جميلة ولذيذة فيها كذا ميزة.. دي جميلة ولذيذه فيها كذا ميزة.. مشمشاية بنبوناية عسولاية.. قمراية وعليا عزيزة».

تسجيل القرآن الكريم

وكان الفنان حكيم، قد آثار جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أبدى رغبته في تسجيل القرآن الكريم بصوته، بعد اعتزاله مجال الغناء، وأن يحتفظ بتلك النسخة لنفسه وعدم طرحها للعامة.

وقال حكيم، خلال حواره مع الفنان أمير كرارة، ببرنامج «سهرانين» عبر قناة «ON»، إنّه بعد اعتزاله الغناء سيسجل أدعية دينية والقرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه، قائلا: «فكرت أسجل الأذان بصوتي، لكن ده مش وقته، لما هاجي وأقول أبطل غنا، هعمل أدعية وهخليها للذكرى ليا أنا، الحكاية دي أنا عاوز أعملها من زمان».