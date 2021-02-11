بعد تصدره التريند.. القصة الكاملة لفوز إيهاب توفيق في The Masked Singer

تصدر الفنان إيهاب توفيق، خلال الساعات الماضية قائمة «ترند» في مصر بموقع التغريدات «تويتر»، بعد فوزه ومشاركته في برنامج «The Masked Singer»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر».

وجاءت فكرة البرنامج من خلال مشاركة 12 نجما في العديد من المجالات المختلفة، يقدمون استعراضاتهم الغنائية على المسرح، من خلال ارتداء أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وشخصياتهم، ويقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة، وهم سيرين عبدالنور، وقصي خولي، وحسن الرداد، ومهند الحمدي، اكتشاف هوية النجوم تباعا.

فوز إيهاب توفيق بالموسم الأول

ونجح الفنان إيهاب توفيق في الفوز بالموسم الأول من البرنامج، بعدما استطاع أن يحير المحققيين والجمهور على مدار 10 حلقات؛ إذ لم يتمكن المحققون الأربعة من اكتشاف شخصية «الكوبرا» التي تخفى بها، وطرحوا العديد من الأسماء إلا اسمه، ما جعله يسهل المهمة عليهم ويعطي هدية للفنان حسن الرداد، والتي من خلالها كشف عن كل شيء، وكانت الهدية وشاح استخدمه الأخير في فيلمه «زنقة ستات»، حينما رقص خلال أحداثه على أغنية «داني» التي تعد من أشهر أغاني الأول.

احتفال حسن الرداد بفوز إيهاب توفيق

وعلى جانب آخر، حرص الفنان حسن الرداد على الاحتفال بفوز الفنان إيهاب توفيق بلقب الموسم الأول من برنامج «The Masked Singer - أنت مين»، وتشاركا في غناء واحدة من أشهر أغنيات الأخير، وهي أغنية «على كيفك ميل»، التي قدمها خلال تسعينيات القرن الماضي، وحققت شهرة واسعة في الوطن العربي.

وتشارك الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في البرنامج، وقالت عن ذلك: «مهمتنا كمحققين لا تشبه مهمات اللجان في أي برنامج آخر، وهي تجربة خفيفة الظل أكثر منها جدية؛ إذ نكتشف هوية النجوم الموجودين خلف الزي والقناع».

وأكدت سيرين: «هدفنا التسلية والمتعة، إذ لسنا بصدد البحث عن مواهب تطمح إلى النجومية لأن المشتركين هم نجوم فعلا، وتكمن المهمة بأن نعرف من هو هذا النجم؛ لأن الصوت والزي لا يعطيان فكرة واضحة عن هويته، والأدلة قد تعطينا معلومة عامة، وعلينا معرفة المهنة ثم البلد الذي ينتمي إليه، وإذا ما كان شابا أم صاحب خبرة طويلة».