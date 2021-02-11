حجز وحدات الإسكان بـ15 مايو حتى 18 فبراير.. تعرف على كراسة الشروط

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، أنّ التقديم لحجز وحدات صندوق الإسكان متاح حتى 18 فبراير الحالي، على أن تقام القرعة العلنية اليدوية في 10 مارس، بمقر فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة 15 مايو.

الوطن تنشر تفاصيل طرح وحدات صندوق الإسكان بمدينة 15 مايو

وحصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات صندوق الإسكان بجهاز مدينة 15 مايو، والمطروحة بنظام القرعة العلنية.

قيمة جدية الحجز للوحدات 50 ألف جنيه

وأوضحت كراسة شروط الحجز، أنّ الوحدات تقع بمجاورة 23 خلف منتدى 15 مايو، ويتم شراء كراسة الشروط من بنك الإسكان والتعمير فرع مايو بقيمة 500 جنيه، وأن قيمة جدية الحجز 50 ألف جنيه.

ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية يوم 10 مارس المقبل، في حالة تقدم أكثر من شخص لشراء نفس الوحدة السكنية المتاحة للبيع، وحال طلب شخص واحد للوحدة السكنية يتم تخصيصها مباشرة في نفس الجلسة.

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات التطوير بالقاهرة

ويتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة بشكل يومي، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.

وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها، تطوير منطقة «بحيرة عين الصيرة، ممشى أهل مصر، منطقة مثلث ماسبيرو، ومنطقة سور مجرى العيون».

تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أكد أنّه جار تنفيذ مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، ويضم 3 مطاعم، ومنطقة الكافتيريا أمام متحف الحضارة، وملاهي الأطفال، وساحة الشاي، وحمامات، وموقف سيارات، ومنطقة جلسات الكافتيريا بالجزيرة، ومناطق جلسات بمنطقة اللسان.