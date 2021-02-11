«المصرية للاتصالات»: خفض زمن توصيل الإنترنت الأرضي دون تدخل بشري

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، نظامًا جديدًا لرفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب وتفعيل خدمات الإنترنت والوصول بها إلى معدلات قياسية، وخفض الزمن اللازم لتوصيل الخدمة، دون تدخل بشري.

رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب وتفعيل خدمات الإنترنت

وقالت الشركة، فى بيان، أنها أطلقت نظام «ميكنة العمليات»، والذي من شأنه رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب وتفعيل خدمات الإنترنت، والوصول بها إلى معدلات قياسية وتمكين الفنيين والمهندسين في جميع أنحاء الجمهورية من تنفيذ طلبات التركيب والإصلاح وتوصيل الخدمة في وقت قياسي، الأمر الذي يمكن المصرية للاتصالات من خفض الزمن اللازم لتوصيل خدمات الإنترنت لجميع عملائها بشكل كبير وبأعلى مستوى من الجودة، فضلًا عن إتاحة إمكانية التشغيل الآلي، دون تدخل بشري، للخدمات المضافة التي سيتم تطويرها مستقبلا على البنية التحتية للإنترنت.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذا النظام يأتي في ظل استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تطوير الأنظمة وميكنة الخدمات المختلفة المقدمة لعملاء الشركة، بما يضمن حصولهم على أفضل مستوى من الجودة، كما أنه يتسق مع استراتيجية الشركة نحو تحقيق التحول الرقمي والاعتماد على أحدث الأنظمة العالمية في هذا الشأن.

الارتقاء بأنظمة العملاء وتقديم أفضل مستويات الخدمة

من جانبه، قال المهندس عنتر قنديل، نائب الرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالمصرية للاتصالات، إن نظام الميكنة الشامل لعمليات التشغيل يأتي ضمن خطة الشركة لتطوير الأنظمة المتكاملة التي من شأنها الارتقاء بأنظمة العملاء، وتقديم أفضل مستويات الخدمة من خلال أحدث الانظمة والتقنيات المتبعة عالميًا.

تطوير شبكات الاتصالات وتسريع وتيرة التحول الرقمي

وتعاونت المصرية للاتصالات، مع كل من «IBM» و«Red Hat»، لتطوير شبكات الاتصالات وتسريع وتيرة التحول الرقمي باستخدام استراتيجية السحابة الهجينة المعتمدة على المصادر المفتوحة.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية المصرية للاتصالات لتحقيق النمو من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية لتقديم خدمات الحوسبة وخدمات البنية التحتية وخدمات البرمجيات بما يسهم في تلبية المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لعملائها، حيث تعتمد المصرية للاتصالات على حلول «IBM Cloud Pak for Automation»، لرفع كفاءة ومرونة الخدمات المقدمة لعملائها وجعلها أكثر استعداداً للمستقبل.